Renault s'allie à Ford pour la mobilité électrique en Europe
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 08:00
L'un des éléments clés de cette collaboration consiste dans le développement de 2 véhicules électriques particuliers distincts de marque Ford. Basés sur la plateforme Ampere, ils seront produits par Renault dans le nord de la France.
Conçus par Ford et développés avec Renault, ces 2 véhicules abordables marquent la première étape d'une nouvelle offensive produit ambitieuse du groupe américain en Europe. Le premier des 2 véhicules est attendu en concession début 2028.
Les 2 entreprises étudieront également la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.
"A long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide", affirme François Provost, le directeur général du constructeur automobile français.
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note pratiquement stable mardi à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et donner des indications sur l'économie ... Lire la suite
Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a pu dégager un bénéfice net en 2024/2025 après deux pertes annuelles grâce à des effets ponctuels, mais le groupe en crise se prépare à retomber dans le rouge notamment face à la restructuration de sa branche acier. ... Lire la suite
Stellantis a annoncé mardi un partenariat avec l'entreprise estonienne de mobilité partagée Bolt pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe. Les essais débuteront dans ... Lire la suite
* RENAULT GROUP RENA.PA et Ford F.N ont annoncé mardi un partenariat stratégique dans les véhicules particuliers et utilitaires, avec pour commencer la production en France par Renault de deux citadines électriques abordables pour la marque américaine afin de contrer ... Lire la suite
