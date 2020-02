Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault Retail Group confirme la cession de 10 établissements Reuters • 27/02/2020 à 14:49









PARIS, 27 février (Reuters) - * RENAULT RETAIL GROUP CONFIRME LA CESSION DE 10 ÉTABLISSEMENTS * RENAULT RETAIL GROUP DIT QUE CE PROJET PERMETTRA DE POURSUIVRE SON REDRESSEMENT ET D'OPTIMISER SES INVESTISSEMENTS FUTURS

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -6.38%