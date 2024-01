Renault renoue avec la croissance après 4 ans de baisse des ventes

( AFP / ERIC PIERMONT )

Après quatre ans de baisse, les ventes du groupe automobile Renault ont enregistré une hausse de 9% en 2023, avec 2,235 millions de véhicules vendus dans le monde.

Dans son communiqué mercredi, le groupe Renault met en avant sa "stratégie de marques fortes et complémentaires" et indique être "dans une dynamique de succès avec trois de ses marques en forte croissance".

Au niveau européen, le groupe Renault indique "bénéficier de son offensive produits en gagnant des parts de marché: augmentation de 18,6% de ses volumes dans un marché en hausse de 13,9%". Il se hisse ainsi "à la troisième place des constructeurs automobiles en Europe".

Les ventes aux particuliers représentent 65% du total sur ses cinq principaux pays en Europe, est-il également précisé.

A elle seule, Renault est la marque française "la plus vendue dans le monde" selon le communiqué de l'entreprise qui a augmenté ses ventes de 9,4% avec 1.548.748 véhicules écoulés après une année 2022 marquée par une chute de 14,6%.

La marque au losange a notamment enregistré de bons résultats en Europe avec une hausse des volumes de 19,3% alors que dans le même temps le marché a affiché une progression de 13,9%.

Conséquence, Renault s'est emparé de la deuxième place en Europe en termes de parts de marché, après avoir été cinquième en 2022.

Le directeur de la marque Renault Fabrice Cambolive a imputé cette réussite aux succès de plusieurs véhicules comme le Renault Austral, l'Espace E-Tech ou encore la Mégane E-Tech qui représente 2,2% du marché de l'électrique en Europe, soit "une performance exceptionnelle", d’après lui.

Il s'est réjoui du lancement de six nouveaux véhicules en 2024 en Europe dont les très attendues Scenic et Renault 5 E-Tech 100% électriques. "L'idée est de continuer sur ce même niveau de performance" et de poursuivre l'électrification de la marque grâce à ces nouveaux véhicules, a-t-il insisté. Renault a prévu de passer l’ensemble de sa gamme au 100% électrique d’ici 6 ans.

- Parts de marché "records" en Europe pour Dacia -

Depuis 2018 et l'arrestation retentissante de l'ancien PDG du groupe Carlos Ghosn au Japon, l'entreprise qui misait jusqu'ici sur les volumes et les ventes de petits véhicules abordables, a entièrement revu sa stratégie.

Le constructeur automobile a décidé de monter en gamme avec "une stratégie orientée sur la valeur", confirmée par "sa reconquête du segment C et supérieurs" qui a enregistré une croissance de 26% en Europe.

De son côté, la marque Dacia enregistre une croissance de 14,7% sur un an, avec 658.321 unités vendues l'an dernier, "cette dynamique résulte de sa nouvelle identité de marque forte, structurée autour de ses 4 modèles piliers (Sandero, Duster, Jogger, Spring, NDLR), tous en progression par rapport à 2022", met en avant le groupe Renault.

Il indique que Dacia a atteint "des parts de marché records en Europe" et que le marque "confirme sa deuxième place sur le podium européen des ventes à clients particuliers".

Dacia lancera deux nouveaux modèles en 2024, un nouveau Duster commercialisé dès mars et une nouvelle Spring 100% électrique à l'été.

Quant à la marque Alpine, ses ventes bondissent de 22,1%, avec 4.328 véhicules vendus, enregistrant notamment de fortes progressions en Allemagne (+34%), en Belgique (+32%) et en France (+26%).

Alpine, qui réalise trois quarts de ses ventes sur les versions haut de gamme et compte 146 points de vente dans le monde, poursuivra en 2024 sa stratégie de développement à l'international avec son arrivée à Turquie au premier semestre.