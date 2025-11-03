 Aller au contenu principal
Renault renforce sa collaboration avec Geely au Brésil
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:00

Renault Group fait part d'accords définitifs avec Geely, pour étendre leur coopération stratégique à la production et commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil.

Dans le cadre de ces accords, Geely acquiert officiellement une participation de 26,4% au capital de Renault do Brasil, dont le constructeur français reste l'actionnaire majoritaire et continue à consolider l'entité dans ses comptes.

Par ces accords, le groupe chinois accède au complexe industriel de Renault Group à São José dos Pinhais, dans l'Etat de Paraná, et confie la distribution des véhicules de ses marques au réseau commercial de Renault do Brasil.

L'opération contribuera au développement de Renault en Amérique latine et lui permettra d'élargir sa gamme distribuée au Brésil, un marché clé qui représentait, au premier semestre 2025, plus de 40% des véhicules immatriculés en Amérique latine.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

