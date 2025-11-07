Renault rend hommage à Louis Schweitzer, son ancien président-directeur général
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 16:05
Président d'honneur du constructeur, il a profondément marqué son histoire en modernisant le Losange, en l'ouvrant à l'international et en lançant des modèles emblématiques tels que Twingo et Mégane.
Sous sa direction, Renault a notamment acquis Dacia, conclu l'alliance stratégique avec Nissan et conduit sa privatisation en 1996.
Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration, salue 'un dirigeant visionnaire et audacieux', tandis que François Provost, directeur général, évoque 'un homme d'exception' dont la vision a transformé durablement l'entreprise.
Valeurs associées
|34,0500 EUR
|Euronext Paris
|-0,18%
A lire aussi
-
Des images filmées par un spectateur montrent des incidents lors d'un concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à la Philharmonie de Paris.
-
Le groupe Renault a rendu hommage vendredi à Louis Schweitzer, artisan de l'une des plus grandes modernisations du constructeur automobile français dans les années 1990, décédé la veille à l'âge de 83 ans. "Je tiens à saluer la mémoire de Louis Schweitzer, un dirigeant ... Lire la suite
-
Boeing annonce l'engagement de Somon Air, compagnie nationale du Tadjikistan, pour l'acquisition de jusqu'à 14 appareils, dont 4 long-courriers 787-9 Dreamliner et 10 moyen-courriers 737-8 MAX. Cette commande, la plus importante de l'histoire de la compagnie, vise ... Lire la suite
-
La ministre des Comptes publics juge "intéressant" un débat sur la fiscalité des actions gratuites, défendu par le député Jérôme Guedj (PS). Au banc des ministres pour les discussions sur le budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, Amélie de Montchalin a jugé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer