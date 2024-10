Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : rechute sous 37,5E, pullback de -9,3% en 48H information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 11:29









(CercleFinance.com) - Déstabilisé par le 'profit warning' de Stellantis, Renault rechute sous 37,5E, soit un pullback de -9,3% en 48H.

La cassure du récent plancher des 38,5E (support majeur oblique moyen terme) est de mauvais augure et préfigure une rechute sur 36,5E, plancher du 20 février, voir le plancher annuel des 33,75E du 17 janvier.





Valeurs associées RENAULT 37,70 EUR Euronext Paris -3,31%