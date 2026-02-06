Renault : rechute de -5% vers 30,2E, cassure des 31E confirmée
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 15:54
Mais le retournement observé après l'apparition d'un double-top, ou "M" baissier, sous 52,5E laisse craindre un repli jusque vers 26E (50% de repli) voir 25E (règle du balancier).
|30,8700 EUR
|Euronext Paris
|-3,32%
