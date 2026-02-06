 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Renault : rechute de -5% vers 30,2E, cassure des 31E confirmée
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 15:54

Le tentative d'échapper à la cassure du plancher crucial des 31,05E (du 19 janvier et des 31,5E du 5 août 2025, fin mai et fin octobre 2023) échoue avec le test des 32E et surtout l'annonce catastrophe des pertes historiques de Stellantis dans le secteur des véhicules électrique : le titre qui rechute de -5% vers 30,2E semble bien parti pour aller rechercher un ancien plancher situé vers 29E (fin octobre 2022).
Mais le retournement observé après l'apparition d'un double-top, ou "M" baissier, sous 52,5E laisse craindre un repli jusque vers 26E (50% de repli) voir 25E (règle du balancier).

Valeurs associées

RENAULT
30,8700 EUR Euronext Paris -3,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street tente un rebond après les déboires de la tech
    information fournie par AFP 06.02.2026 16:30 

    La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, tentant de se reprendre à l'issue d'une semaine particulièrement tumultueuse pour les valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones bondissait de 1,75%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Sarah Knafo à son meeting de lancement de campagne, le 12 janvier 2026 dans les Salons Hoche à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    A Paris, la campagne dynamique et polissée de Sarah Knafo pour l'Hôtel de ville
    information fournie par AFP 06.02.2026 16:17 

    Un mois après l'annonce hyper médiatisée de sa candidature à la mairie de Paris, l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo a réussi à imposer sa présence dans la campagne avec des sondages qui montent en lissant l'image du parti d'Eric Zemmour. Selon un sondage ... Lire la suite

  • Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Avant-premières
    JO 2026-Les Jeux de Milan-Cortina s'ouvrent vendredi, la France vise le top 5
    information fournie par Reuters 06.02.2026 16:09 

    La cérémonie d'ouverture depuis le stade San Siro de Milan et en simultané sur trois sites de compétition va officiellement lancer vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina où la France, forte d'une délégation record, visera un ‍top cinq au tableau ... Lire la suite

  • Macron reçoit le roi de Bahreïn
    Macron reçoit le roi de Bahreïn
    information fournie par AFP Video 06.02.2026 16:03 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Sa Majesté Hamad ben Issa al-Khalifa, roi de Bahreïn, pour la signature d'un accord de coopération en matière de défense entre les deux pays.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank