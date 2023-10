Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: réaffirme son engagement aux salons internationaux information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Renault réaffirme son engagement pour les salons automobiles internationaux. Après le succès du salon de Munich, Renault renouvelle son attachement aux salons internationaux.



Le Groupe annonce son intention de participer au salon de Genève, ainsi qu'au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 et à tous les salons automobiles majeurs dans les régions où le Groupe est présent.



Attaché à ces espaces de rencontres, Renault Group est fier d'annoncer dès aujourd'hui sa participation au Salon International de l'automobile de Genève en février prochain.



Pour la prochaine édition du Mondial de l'Automobile de Paris, le Groupe aura le plaisir de venir avec l'ensemble de ses marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize.





