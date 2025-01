Renault: R5 E-Tech et Alpine A290 élues 'Car of the Year' information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 12:46









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que sa Renault 5 E-Tech electric et son Alpine A290 ont remporté conjointement le titre de ' Car of the Year 2025 ', décerné par le jury européen COTY.



Ces véhicules, conçus sur la plateforme AmpR Small, mettent en avant la stratégie d'électrification de Renault et Alpine, alliant innovation, design et accessibilité.



Le constructeur met par ailleurs en avant le caractère responsable de la production de la Renault 5 E-Tech en France, estimant qu'elle consolidera sa position comme 'leader de la mobilité durable'.





