Renault: quatrième édition de Renaulution Shareplan information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Renault Group a fait part de la quatrième édition de son plan d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan, témoignant de sa volonté de 'renforcer le partage de la valeur avec ses salariés et de les associer pleinement à sa performance et à sa stratégie de long terme'.



A fin 2024, les salariés détenaient 5,63% du capital. En 2025, le constructeur automobile au losange attribuera gratuitement trois actions aux collaborateurs éligibles dans 30 pays et la possibilité, dans 24 pays, d'acquérir des actions à des conditions avantageuses.



Le prix de référence de l'action pour cette opération a été fixé à 44,76 euros. Grâce à une décote de 30%, les collaborateurs pourront y souscrire, du 12 au 30 mai, à un tarif préférentiel de 31,34 euros, avec en complément un abondement de l'entreprise.





