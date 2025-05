Renault : pullback sous 49,5E, menace les 47E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - Renault poursuit son pullback sous 49,5E et menace les 47E : le support des 46,5E (MM50) se rapproche.

En cas d'enfoncement, une rechute sur les 46,6E (MM200) voir 45E devrait s'enclencher.





Valeurs associées RENAULT 47,0700 EUR Euronext Paris -2,10%