Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault privilégie des prêts garantis sur une nationalisation-Senard Reuters • 10/04/2020 à 08:52









(Crédits photo : Unsplash - Zakaria Zayane ) PARIS, 10 avril (Reuters) - Renault RENA.PA n'est pas dans la perspective d'une nationalisation temporaire par l'Etat français pour surmonter la crise liée au nouveau coronavirus et travaille plutôt sur l'idée de prêts bancaires garantis, dont le montant pourrait être de l'ordre de quatre à cinq milliards d'euros, a déclaré vendredi le président du constructeur automobile, Jean-Dominique Senard. Interrogé sur RTL sur l'hypothèse d'une nationalisation que n'a pas exclue le gouvernement, Jean-Dominique Senard a répondu: "Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette perspective." "Nous travaillons sur des idées de prêts bancaires qui seraient, eux, garantis par l'Etat et qui, un jour ou l'autre, sont destinés à être remboursés", a-t-il poursuivi. "C'est ça l'hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd'hui (...) et je suis absolument certain que ça devra permettre de passer la mauvaise période que nous vivons aujourd'hui." A l'évocation d'un montant de prêts de l'ordre de quatre à cinq milliards d'euros, le président de Renault a dit: "Ça pourrait être de cet ordre-là." Il a néanmoins souligné que l'alliance avec Nissan 7201.T et Mitsubishi 7211.T était "le principal support (du) rebond" de Renault. (Henri-Pierre André, Gwénaëlle Barzic et Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.