Renault: présente son véhicule 'Emblème' à bi-énergie

(CercleFinance.com) - Renault présente 'Emblème', un véhicule de démo qui incarne sa vision de la mobilité décarbonée, avec un objectif de net zéro carbone d'ici 2040 en Europe et 2050 dans le monde.



Conçu pour réduire les émissions de CO2 de 90% par rapport aux modèles actuels, ce véhicule familial adopte une approche de décarbonation sur l'ensemble de son cycle de vie.



Le Renault Emblème, un 'shooting brake' de 4,80 mètres, allie élégance et aérodynamisme. Sa motorisation 100 % électrique repose sur un système 'bi-énergie', combinant une batterie de 40 kWh pour un usage quotidien et une pile à hydrogène pour les longs trajets.



Le modèle sera exposé au Mondial de l'Auto 2024 à Paris, où Ampere présentera les technologies permettant ce niveau de décarbonation.





