Renault: présente le prototype de Twingo E-Tech à Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Renault annonce que le prototype Twingo E-Tech electric, qui sera présenté au Brussels Motor Show, préfigurera la prochaine Twingo attendue pour 2026.



L'intérieur, inspiré de la Twingo originelle, est modernisé avec une planche de bord suspendue et cylindrique, intégrant un tableau numérique de 7 pouces et un écran multimédia de 10,1 pouces.



'Ce design combine fonctionnalité et esthétique, avec des rangements optimisés pour le quotidien', assure le constructeur.



Développé par Ampere, en seulement deux ans, et fabriqué en Europe, ce modèle confirme l'ambition de Renault de rendre accessible la mobilité électrique au plus grand nombre, en complémentarité des autres modèles de sa gamme E-Tech electric : Renault 5, Renault 4, Megane et Scenic.





