Renault prend le contrôle à 100% de Flexis SAS
Le constructeur au losange supervisera ainsi le développement de cette toute nouvelle gamme de véhicules utilitaires légers, entièrement électriques, intégrant des technologies de pointe. La production devrait commencer d'ici la fin 2026, comme prévu initialement.
L'accord prévoit l'acquisition par Renault des participations de Volvo Group et de CMA CGM dans Flexis (respectivement 45% et 10%). Il pourrait être effectif d'ici à la fin du 1er semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.
"Cette évolution de gouvernance n'affecte ni l'ambition produit, ni le plan industriel initial visant à fournir des produits et services révolutionnaires dans le segment des fourgonnettes électriques moyennes", précise le groupe.
Cette nouvelle génération de vans électriques commencera avec le lancement du Renault Trafic Van E-Tech Electric dès fin 2026. En France, près de 1 300 personnes travaillent à son développement sur différents sites d'Île-de-France de Renault.
Volvo Group, via Renault Trucks, distribuera également les véhicules à partir de 2027, dans la continuité des relations initiées de longue date entre Renault Group et Renault Trucks pour les véhicules utilitaires légers.
