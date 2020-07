Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault prend à son rival PSA le designer Gilles Vidal Reuters • 29/07/2020 à 12:15









RENAULT PREND À SON RIVAL PSA LE DESIGNER GILLES VIDAL PARIS (Reuters) - Renault a annoncé mercredi l'arrivée du designer Gilles Vidal, qui a fait toute sa carrière chez le rival PSA et dirigeait depuis dix ans le design de la marque Peugeot. Le designer, qui est âgé de 48 ans, rejoindra la marque au losange en novembre et travaillera sous la responsabilité de Laurens van den Acker, directeur du design industriel et membre du comité exécutif du groupe. Sous son impulsion, écrit Renault, Peugeot a "renouvelé son identité stylistique". Gilles Vidal, qui a lancé sa carrière en 1996 chez Citroën, a notamment posé sa griffe sur des best-sellers aux lignes plus agressives comme le SUV 3008. Son arrivée au sein du groupe rival prolonge la valse que se livrent les deux constructeurs français. Après un vaste mouvement allant de Renault vers PSA dans le sillage de Carlos Tavares, l'inverse est désormais aussi vrai. Le groupe au losange a déjà recruté au début de l'année un ancien de PSA pour diriger sa R&D. Le recrutement de Gilles Vidal est aussi un nouveau signe du renforcement du département Design de Renault, qui a annoncé en début de semaine le recrutement du directeur du design de Seat, Alejandro Mesonero-Romanos. (Gilles Guillaume et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.04% PEUGEOT Euronext Paris -2.13%