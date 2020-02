Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault précisera son plan d'optimisation en mai 2020 Reuters • 28/02/2020 à 18:18









PARIS, 28 février (Reuters) - Renault SA RENA.PA annonce vendredi dans un communiqué: * LE GROUPE COMMUNIQUERA LES DÉTAILS PRATIQUES ET FINANCIERS DE SON PLAN D'OPTIMISATION EN MAI 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.70%