Renault, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du 3 novembre 2025 -
information fournie par AOF 03/11/2025 à 11:59

(AOF) - Renault (+ 2,97% à 34,70 euros)

Le secteur automobile débute la semaine en forte hausse. La société néerlandaise Nexperia, filiale du Chinois Wingtech Technology, a été autorisée par le gouvernement de Pékin à reprendre certaines expéditions vers l'Europe de ses puces dont sont dépendants de nombreux constructeurs automobiles du Vieux-Continent. Le 16 octobre dernier, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) s'était inquiétée "face au risque de perturbations majeures de la production automobile européenne si l'interruption de l'approvisionnement en puces par Nexperia n'est pas résolue immédiatement".

Renault Group et Geely ont en outre conclu des accords définitifs qui étendent leur coopération stratégique à la production et commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions pour les marques Renault et Geely Auto au Brésil.

AOF - EN SAVOIR PLUS

RENAULT GROUP

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (la + vendue au monde), Dacia (Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ; - Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché), Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ;  - Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’État français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5,74 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Duncan Minto étant le directeur général par intérim en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Revolution » d’organisation industrielle depuis 2024 en 4 entités :  - Horse : véhicules hybrides et à combustion, au financement dopé par l’accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et la prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco,  - Ampère : véhicules électriques (1 million visés pour 2031) et logiciels, avec attente d’une ouverture du capital par placement privé et réduction des coûts de 40 % en 2027,  - Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest et innovation dans la combustion via hydrogène,  - Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance), au lancement visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers (58,5 % des ventes), renforçant les parts de marché et dynamisme des canaux de ventes - agressivité à l’international avec l’International game plan, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et l’Allemagne étant les 5 premiers marchés du groupe, - gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) :  - objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030,  - économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ; - Montée en puissance des véhicules les + rentables -électriques, hybrides ou pour particuliers ; - Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

=/ Défis /=

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ; - 7 lancements de véhicules en 2025 : Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 en Europe et SUV de segment C à l’international) et 2 restylages (Renault Austral et Espace) ; - Commercialisation volontariste à l’international, avec notamment Grand Koleos et Kardian ;

; - Après la diminution de la participation directe dans Nissan, ramenée à 35,71 %, avec impact négatif de 2,2 Mds€ sur le bénéfice net au 1er trimestre, attente d’un dégagement total ;

- Mi-juillet 2025, le groupe lance un avertissement sur résultats. Les objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow sont abaissés.

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

RENAULT
34,6400 EUR Euronext Paris +2,79%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 11:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

