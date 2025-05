Renault, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mardi 27 mai 2025

(AOF) - Renault (- 2,10% à 47,07 euros)

L'action Renault est restée sous pression pendant la quasi-totalité de la séance. Le mois dernier, dans l'Union européenne, les immatriculations de voitures neuves particulières ont augmenté de 1,3 % pour un total de 925 359 unités, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Pour Renault Group, en avril, les immatriculations ont légèrement progressé de 1,1 %, pour une hausse de 7,2 % depuis le 1er janvier, toujours portées par la marque Renault.

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (marque la + vendue au monde), Dacia (Dacia Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché) Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ;

- Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Luca de Meo étant directeur général.

Enjeux

- Stratégie « Revolution » :

- Horse : détourage réalisé le 1er juillet, accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco,

- Ampère : détourage attendu pour le 2nd semestre, ouverture du capital par placement privé et ambition 2027 d’une réduction des coûts de 40 %,

- Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest,

- lancement opérationnel de Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance)- visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers, renforçant les parts de marché, et dynamisme des canaux de ventes,

- gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets et soutenant les start-ups via les fonds Renault Venture Kapital et Alliance Ventures ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) :

- objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030,

- économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ;

- Montée en puissance des produits les + rentables : véhicules pour les particuliers (63 % des ventes), véhicules électrifiés (12 %) ou hybrides (36 %) ;

- Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ , autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

Défis

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ;

- Accueil du public aux lancements, notamment de véhicules électriques ;

- Après la diminution de la participation dans Nissan, ramenée à 35,71 % avec impact négatif de 1,1 Md€ sur le bénéfice net 2024, attente par les investisseurs d’un dégagement total ;

- Après une rentabilité record l’an passé, objectif 2025 d’un autofinancement opérationnel de 2 Mds€ et d’une marge opérationnelle autour de + 7 % ;

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.