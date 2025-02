Renault: partenariat renouvelé avec Eurodatacar en F1 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Eurodatacar a renouvelé son partenariat avec BWT Alpine Formula One Team et étendu sa présence dans le sport automobile avec Alpine Endurance Team.



Initiée en 2016 avec le retour de Renault Group en Championnat du Monde de Formule 1, cette collaboration entame sa dixième année.



Acteur de référence du Marquage Antivol Automobile, Eurodatacar étend aussi son partenariat avec la marque Alpine en s'associant à Alpine Endurance Team, engagée en Championnat du Monde d'Endurance FIA (WEC).



Concrètement, en 2025, Eurodatacar accompagnera BWT Alpine Formula One Team sur les vingt-quatre courses du calendrier F1 et Alpine Endurance Team sur les huit manches du Championnat du Monde d'Endurance FIA WEC, notamment sur deux épreuves emblématiques du sport automobile, le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans.







