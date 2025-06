Renault: partenariat prolongé avec le Paris FC information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Après les prolongements récemment annoncés en juin du partenariat avec Roland-Garros et avec l'AS Monaco, Renault annonce la prolongation de sa collaboration avec le Paris FC pour les deux prochaines saisons sportives jusqu'en 2027.



La marque au losange sera désormais mise en avant sur la manche gauche des maillots de ses équipes, lors de chacun de leur match de Championnat de France : cette année, Ligue 1 pour l'équipe masculine et Arkema Première Ligue pour l'équipe féminine.



Au-delà des activations communes, le constructeur automobile, leader du marché hybride et du marché électrique en France, fournira également au club de football parisien une flotte de 20 véhicules, dont 18 électrifiés.







Valeurs associées RENAULT 39,2800 EUR Euronext Paris -2,02%