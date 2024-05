Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: partenariat pluriannuel entre Alpine F1 et ApeCoin information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que son équipe de F1, le BWT Alpine F1 Team, a signé un partenariat pluriannuel avec l'APE Foundation, représentant légal de l'ApeCoin, présenté comme 'le premier token culturel Web3 au monde'.



Cette coopération lancera l'ApeCoin dans l'écosystème d'Alpine en Formule 1, unissant tous les détenteurs du token par des événements sur les courses, des intégrations Web3 et des programmations créées avec les détenteurs de tokens Alpine et ApeCoin.



'Après la décision de la communauté ApeCoin de créer ApeChain, nous avons choisi de nous associer à une équipe mondiale partageant nos valeurs, notamment avec un engagement pour une culture forte et des technologies de pointe', a déclaré Hervé Larren, membre du Conseil Spécial de l'APE Foundation et coauteur de ApeChain.



Cette intersection intrépide du Web3 et du sport automobile devrait atteindre des millions de fans à chaque course, offrant une plateforme sans précédent pour la cryptomonnaie au moment où la technologie disruptive s'engage dans un renouveau numérique, dirigé et façonné par la communauté mondiale d'ApeCoin.







Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.76%