Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: ouverture des commandes pour le nouveau Symbioz information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi l'ouverture des commandes en France pour son nouveau Symbioz, un véhicule compact positionné sur l'entrée du segment C.



Considéré comme un compromis entre le petit crossover Captur et le SUV Austral, le Symbioz a été pensé par le constructeur comme une 'voiture à vivre', dans le sillage de l'Espace.



Il sera proposé en quatre niveaux d'équipements, dont une finition sportive 'Esprit Alpine' inspirée de sa marque de voitures de course.



Le véhicule sera disponible en deux versions hybrides à partir de 30.000 euros à partir de l'an prochain.



Dans l'immédiat, il bénéficiera d'un moteur E-Tech full hybrid à partir de 34.900 euros, ou 340 euros par mois en version 'techno'.



Les premières livraisons aux clients interviendront début septembre 2024.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.97%