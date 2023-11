Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: objectifs fixés pour Ampere information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dans une présentation stratégique consacrée à Ampere, Renault affiche les objectifs pour cette société de véhicules électriques et de logiciels, dont il envisage une introduction en bourse au premier semestre 2024 tout en conservant une forte majorité du capital.



Ampere prévoit ainsi un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros en 2025 avec quatre véhicules, puis de plus de 25 milliards en 2031 avec sept véhicules, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 30% entre 2023 et 2031.



Concernant la rentabilité, elle vise d'être à l'équilibre en termes de marge opérationnelle et de free cash-flow en 2025, avec plus de 10% de marge opérationnelle à partir de 2030 et plus de 80% de taux de conversion de cash en 2031.





