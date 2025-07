Renault: nouvelle directrice des opérations industrielles chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:50









(Zonebourse.com) - Anne-Catherine Brieux a été nommée Directrice des opérations industrielles d'Alpine à compter du 1er août 2025. Elle succède à Anne-Catherine Basset et cumulera cette fonction avec celle de Directrice des opérations industrielles d'Ampere, qu'elle occupe depuis 2024.



À ce titre, elle rejoindra le comité de direction d'Alpine et reportera fonctionnellement à Philippe Krief, CEO d'Alpine, et hiérarchiquement à Josep-Maria Recasens, CEO d'Ampere.



Cette double responsabilité vise à renforcer les synergies industrielles entre Alpine et Ampere. Philippe Krief a salué ' le rôle clé ' qu'Anne-Catherine Brieux jouera dans le développement de la marque et de son offre électrique mondiale, en soulignant l'importance de son double rattachement pour le projet ' Dream Garage '.



Anne-Catherine Brieux a intégré Renault en 1997. Elle a occupé divers postes stratégiques en ingénierie, manufacturing et qualité, en France et en Espagne, notamment à la tête des usines de Valladolid et Palencia.





