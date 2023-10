Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouvelle directrice de la communication en France information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que Céline Moussy occupe depuis le 1er octobre la fonction de directrice de la communication de Renault France. Céline Moussy a ainsi la responsabilité des relations presse de Renault en France, de la communication interne et des événements de la direction commerciale France.



Céline Moussy rejoint Renault Group après 23 ans d'expérience dans le secteur automobile dans les métiers du marketing, de l'événementiel et de la communication.



Après avoir débuté dans des fonctions marketing et publicité en France puis à l'international, elle avait pris la responsabilité des relations presse Peugeot de 2016 à 2019 avant de rejoindre, à partir de 2020, la direction de la communication du groupe PSA puis Stellantis, en charge des salons et événements internationaux de marques et entités du groupe.







