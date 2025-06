Renault: nouvelle directrice de la communication chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault a annoncé mercredi la nomination d'Amel Boubaaya, l'actuelle directrice de communication de Bentley en Europe, au poste de directrice de la communication de sa marque sportive Alpine à compter du 1er juillet.



La cadre dirigeante fera partie du comité de direction de la marque et rapportera à Christian Stein, le directeur de communication de Renault Group, et à Philippe Krief, le directeur général d'Alpine et directeur technologique du groupe.



Elle succédera à David Gendry, qui avait quitté l'entreprise l'an dernier.



Titulaire d'un master au Celsa (Université La Sorbonne), Amel Boubaaya avait débuté sa carrière en 2007 chez Renault Sport Technologies basé aux Ulis, en France.



Elle avait ensuite travaillé pour différents constructeurs automobiles, dont Infiniti et McLaren Automotive, où elle a passé 10 ans au sein de la direction de la communication.



Amel Boubaaya dirigeait plus récemment la direction communication de la région EMEA chez Bentley.





