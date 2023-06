Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouvelle directrice de la communication information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce l'arrivée de Stéphanie Cau en tant que directrice de la communication, à compter du 17 juillet prochain. Elle sera membre du leadership team et rattachée au CEO Luca de Meo.



Après avoir exercé des fonctions dirigeantes chez Bureau Veritas depuis 2014, Stéphanie Cau aura la responsabilité de la communication du constructeur automobile et de ses marques (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize).



Elle succède à Catherine Gros qui, après quatre ans dans cette fonction, prend la responsabilité des grands projets de Renault Group autour de l'art, du patrimoine et du mécénat, notamment à travers la Fondation d'entreprise.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.32%