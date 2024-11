Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouvel accord de collaboration Ampere-Actia information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Suite à un accord de partage d'expertise logicielle signé au premier semestre 2024 avec Actia, Ampere annonce la poursuite de sa collaboration avec cette société d'électronique dans les systèmes embarqués pour véhicules.



'Cette collaboration prévoit l'intégration, par Ampere, d'une équipe dédiée, développée par Actia en Tunisie, à l'expertise technologique reconnue', précise le groupe issu de Renault spécialisé dans les véhicules électriques.



Cette acquisition permet à Ampere d'accélérer le développement de ses activités logicielles autour du Software Defined Vehicle. Cette équipe aura notamment en charge le développement, l'architecture et la technologie du diagnostic logiciels.





