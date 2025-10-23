Renault-Nouveaux produits et contrôle des coûts au coeur du futur plan-CFO

Le futur plan stratégique de Renault Group sera axé sur les nouveaux produits et la réduction des coûts afin de maintenir le constructeur automobile sur sa lancée, a dit jeudi son directeur financier.

"Nous mettrons davantage l'accent sur les coûts fixes parce que nous devons protéger notre point mort pour garantir une continuité dans le déploiement de notre stratégie", a déclaré Duncan Minto au cours d'une téléconférence avec les analystes consacrée au chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre, ressorti en hausse de 6,8%, plus forte que prévu.

"Ce sera vraiment un plan stratégique où il sera question de contrôler les dépenses d'investissement et de Recherche et développement, nous n'irons pas au-delà de 8% (du chiffre d'affaires) en termes de surinvestissements", a-t-il ajouté.

En 2024, les dépenses de Capex et R&D de Renault étaient ressorties à 7,2%, contre 7,3% l'année précédente.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)