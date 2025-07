Renault: nouveau record pour le plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - Renault Group revendique un nouveau record pour la quatrième campagne de son plan d'actionnariat salarié, opération organisée du 12 au 30 mai, avec un taux de souscription de 44,3%, en hausse continue depuis 2023.



Au total, près de 95.000 collaborateurs du groupe au losange bénéficieront de trois actions gratuites. Parmi eux, près de 48.000 ont également souscrit à des actions à un prix préférentiel de 31,34 euros, après décote de 30%.



Cette édition 2025 permettra le transfert de près de 1,52 million d'actions supplémentaires aux collaborateurs, représentant 0,52% du capital du constructeur automobile. À l'issue de l'opération, les salariés détiendront environ 6,31% du capital.





