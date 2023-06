Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouveau directeur marketing Renault France information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - Renault annonce la nomination d'Alexandre Moulin au poste de Directeur Marketing Renault France à compter du 1er septembre 2023.



Il aura pour mission de définir et piloter une stratégie de marketing en ligne avec le plan stratégique de la marque, afin de contribuer à l'attractivité et au succès des modèles et de la marque Renault en France.



Diplômé en Finance de l'école des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris), Alexandre Moulin a débuté sa carrière au sein de Renault Consulting, en 2008.



En 2021, lors du lancement du plan stratégique Renaulution, il est nommé Secrétaire Exécutif de la Direction des Services Commerciaux Groupe.



Depuis 2022, il occupe le rôle de Vice-Président Group Marketing Services & Data en charge du pilotage des agences publicitaires, des investissements media, de l'expertise digitale et data à des fins d'amélioration de l'expérience clients et d'efficacité marketing.





