Renault: nouveau directeur financier pour Dacia

(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la nomination, à compter du 1er octobre, d'Olivier Mony comme directeur financier de Dacia, succédant à Duncan Minto qui rejoint la marque Alpine en tant que directeur financier.



Olivier Mony a débuté sa carrière au sein du constructeur automobile au losange en 1993 et a rejoint la business unit Dacia dès sa création en janvier 2021 en tant que directeur du contrôle de gestion commerce.



Dans ses nouvelles fonctions, Olivier Mony intègre le comité de direction sous l'égide de Denis Le Vot, CEO Dacia, et reporte également à Thierry Piéton, le directeur financier de Renault Group.





