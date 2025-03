Renault: nouveau directeur financier chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Alpine annonce la nomination de Jean-Antoine Bergue en tant que Directeur financier, succédant ainsi à Duncan Minto, qui devient Directeur financier de Renault Group.



Jean-Antoine Bergue rejoint le comité de direction d'Alpine et reportera à Philippe Krief, CEO d'Alpine et Chief Technology Officer de Renault Group, ainsi qu'à Duncan Minto.



Jean-Antoine Bergue, au sein de Renault Group depuis 1990, occupait précédemment la fonction de Directeur financier de The Future Is NEUTRAL.



Philippe Krief souligne son expertise pour renforcer la performance d'Alpine sous l'impulsion de Luca de Meo.





Valeurs associées RENAULT 48,14 EUR Euronext Paris -1,47%