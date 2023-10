Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouveau directeur des achats pour la marque information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à compter du 1er novembre, Jérôme Gouet est nommé directeur des achats des plateformes A, C, D, VU et de la marque Renault, en remplacement de Jana Striezel. Il devient membre du comité de direction Renault.



Jérôme Gouet est rattaché hiérarchiquement à François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault Group, et fonctionnellement à Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault.



Travaillant chez le constructeur automobile au losange depuis 1994, il a rejoint en 2015 l'Alliance Purchasing Organization en tant que Alliance Global Director (AGD) en charge des Pièces Body & Electrical contribuant à ce titre à l'établissement de l'EV Value Chain.





