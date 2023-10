Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouveau directeur de la performance produit Dacia information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à compter du 1er octobre, Patrice Lévy-Bencheton est nommé au poste de directeur de la performance produit Dacia. Il intègre le comité de direction de Dacia et succède à Lionel Jaillet qui deviendra directeur monde de la plateforme CMF-A.



A la création de la business unit Dacia en janvier 2021, Patrice Lévy-Bencheton a été nommé directeur de la performance produit pour Duster et Bigster. Il a débuté sa carrière au sein de la direction des prix de revient de Renault Group en 1999.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.37%