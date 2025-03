Renault: nouveau CEO nommé pour Ampere information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Ampere, la filiale de Renault Group consacrée aux véhicules électriques intelligents, annonce la nomination de Josep Maria Recasens au poste de CEO d'Ampere, une nomination qui prendra effet à compter de ce 1er avril.



Actuellement directeur opérationnel d'Ampere depuis la création de l'entreprise le 1er novembre 2023, Josep Maria Recasens succèdera ainsi à Luca de Meo qui occupait la fonction de CEO d'Ampere depuis sa création.



En parallèle, Marie Ollier devient directrice des ressources humaines d'Ampere, Sandra Gomez voit ses fonctions élargies à la responsabilité de la stratégie Ampere et Vittorio d'Arienzo devient product global leader pour l'ensemble des véhicules Ampere.





