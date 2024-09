Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau centre d'ingénierie de pointe pour Alpine information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Alpine, la marque sportive du groupe Renault, a annoncé lundi la création d'un nouveau centre d'ingénierie de pointe devant être basé à Viry-Châtillon, au sud de Paris.



Ce centre d'excellence, baptisé 'Hypertech Alpine', doit réunir les activités d'ingénierie ainsi que les expertises techniques de pointe en matière d'automobile de haute performance, à la fois au service d'Alpine et du groupe Renault dans son ensemble.



Le site, qui débutera ses activités d'ici la fin 2024, se concentrera aux projets d'avenir du groupe, dont le projet de future Supercar Alpine.



Il se focalisera aussi sur la R&D concernant les cellules et nouvelles chimies de batteries, ainsi que que la recherche concernant de nouvelles technologies de moteur électrique.



Il doit aussi englober la mise en place d'une cellule de veille F1.



Par son ampleur et son ambition sur les technologies d'avant-garde, le site doit permettre de soutenir la stratégie de croissance de la marque, qui prévoit le lancement de sept modèles à l'horizon 2030.





