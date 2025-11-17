Renault nomme Josep Maria Recasens chief SPPM officer
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 09:10
Josep Maria Recasens aura pour mission de définir la stratégie qui permettra au groupe de poursuivre sa dynamique positive, d'orienter les choix produits pour les prochaines années et coordonner leur mise en oeuvre.
En plus de ses nouvelles fonctions, Josep Maria Recasens reste directeur pays Iberia, poste qu'il occupe depuis février 2023, et continuera d'exercer ses fonctions de CEO d'Ampere le temps de finaliser le travail sur la transformation.
Au moment de la création d'Ampere, le 1er novembre 2023, il en a pris le poste de directeur opérationnel, avant d'en devenir CEO en 2025, pilotant la transformation vers la mobilité électrique et software.
Valeurs associées
|35,9100 EUR
|Euronext Paris
|-0,94%
A lire aussi
-
Une enquête est ouverte pour contestation de crime contre l'humanité à l'encontre du président de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), à la suite d'une messe dite samedi à Verdun, a indiqué lundi le parquet. La plainte vise notamment ... Lire la suite
-
Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part. M. Moscovici, ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a accueilli lundi matin Volodymyr Zelensky sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, avant la signature d'un accord d'armement qualifié d'"historique" par le président ukrainien pour "renforcer" l'aviation de combat et la défense aérienne ... Lire la suite
-
Les élus LR du premier groupe d'opposition de droite au Conseil de Paris, qui avaient fait scission avec le groupe de Rachida Dati en 2024, ont annoncé lundi rejoindre la candidate LR aux municipales pour "accompagner sa dynamique de campagne". Les 17 conseillers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer