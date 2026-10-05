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Renault nomme Carine Damois au poste de directrice financière
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 18:07

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Renault Group RENA.PA a annoncé lundi la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto.

Ancienne directrice financière déléguée du groupe Michelin depuis 2021, avec une vingtaine d'années d'expérience au sein de groupes internationaux, elle prendra ses fonctions le 14 novembre.

(Rédigé par Rihab Latrache)

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