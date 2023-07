Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nomination d'un directeur Alpine Motorsports information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Alpine, la marque de voitures de sport de Renault Group, annonce la nomination de Bruno Famin en tant que directeur Alpine Motorsports, membre du comité de direction, reportant à Laurent Rossi, Alpine CEO.



Bruno Famin dirigera les activités d'Alpine dans toutes les disciplines du sport automobile. Il va mettre à profit son expérience dans ce domaine, ainsi que son savoir-faire d'ingénieur et sa connaissance de la réglementation comme ex-dirigeant au sein de la FIA.



Cette nouvelle organisation contribuera au renforcement de la gouvernance d'Alpine, après l'arrivée cette année de Philippe Krief en tant que VP ingénierie et performance produit, et d'Antonino Labate en tant que VP ventes, marketing et expérience client.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.03%