Renault : Nissan propose la candidature de Pierre Loing comme administrateur

(AOF) - Compte tenu de l'annonce par Nissan le 11 mars 2025 des nouvelles fonctions qui seront exercées par Manabu Sakane à compter du 1er avril 2025, Nissan a décidé de proposer la candidature de Pierre Loing en lieu et place de Manabu Sakane lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2025. En outre, à compter d’avril 2025, Pierre Loing deviendra le directeur projets spéciaux globaux, basé à Nissan North America, Inc. En 2020, il avait été nommé vice-Président de la planification produit en 2020, en charge des marques Nissan et Infiniti dans le monde entier.

Le conseil d'administration soumettra au vote de l'Assemblée générale, sur proposition de Nissan, la nomination de Michelle Baron et Pierre Loing en qualité d'administrateurs pour une durée de quatre années, en remplacement de Yu Serizawa dont le mandat arrive à échéance et de Joji Tagawa qui a décidé de mettre un terme par anticipation à son mandat.

