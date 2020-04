Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault, Nissan prévoient une synergie accrue dans certaines usines Reuters • 23/04/2020 à 07:57









RENAULT, NISSAN PRÉVOIENT UNE SYNERGIE ACCRUE DANS CERTAINES USINES TOKYO (Reuters) - Renault, Nissan et Mitsubishi Motors vont renforcer leur alliance le mois prochain, avec notamment le développement commun de davantage de véhicules électriques et d'une technologie de conduite sans chauffeur, a rapporté jeudi Yomiuri. D'après le journal japonais, qui ne cite pas ses sources, Renault et Nissan vont aussi commencer à produire leurs véhicules respectifs dans les usines d'Amérique du Sud et de Russie afin d'accroître l'efficacité de production. Les deux partenaires doivent présenter début mai des plans stratégiques qui comprendront des mesures de réduction des coûts et une optimisation des synergies de l'alliance. (Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.