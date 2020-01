Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault, Nissan et Mitsubishi veulent tirer parti des atouts de chacun Reuters • 30/01/2020 à 13:27









PARIS, 30 janvier (Reuters) - Renault, Nissan et Mitsubishi ont annoncé jeudi un renforcement de leur collaboration pour tirer parti des atouts de chacun des membres de l'alliance selon les géographies et les technologies. L'alliance franco-japonaise, fragilisée fin 2018 par la disgrâce de son dirigeant historique Carlos Ghosn, a nommé Nissan 7201.T comme son référent pour la Chine, Renault rena.pa pour l'Europe et Mitsubishi 7211.T pour l'Asie du Sud-est lors d'une réunion de son conseil opérationnel. Elle a également décidé de mettre en commun les crédits CAFE des trois entreprises en Europe dès 2020, ce qui signifie que la réglementation européenne - ramenée à environ 95 grammes de CO2 maximum au kilomètre cette année - sera appliquée aux trois constructeurs comme s'ils ne faisaient qu'un. (Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)

