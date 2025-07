Renault : mini-krach de -18% vers 33,85E information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - C'est le 'profit warning' qui ne 'passe pas' : Renault subit un mini-krach de -18% vers 33,85E, ce qui efface tous les gains depuis le 17 janvier 2024.

Le prochain support se dessine vers 32E, l'ex-plancher du 26 octobre 2023, le suivant vers 31,3E (du 31 mai 2023).





Valeurs associées RENAULT 34,6600 EUR Euronext Paris -15,98%