Renault-Luca de Meo nouveau DG, Clotilde Delbos DG adjointe

PARIS, 28 janvier (Reuters) - Renault RENA.PA a annoncé mardi la nomination par son conseil d'administration de Luca de Meo, ancien patron de Seat, comme nouveau directeur général du constructeur au losange, épaulé par Clotilde Delbos. Luca de Meo, un Italien de 52 ans, prendra ses fonctions le 1er juillet, tout comme Clotilde Delbos, actuelle directrice générale par intérim, nommée directrice générale ajointe. "Je me réjouis de cette nouvelle gouvernance qui marque une étape décisive pour le groupe et pour l'alliance", a déclaré Jean-Dominique Senard, président de Renault, cité dans un communiqué. "Ensemble, avec le soutien d'un comité exécutif renouvelé et renforcé, ils formeront une équipe de grande qualité (...) à la hauteur des ambitions de Renault", a-t-il ajouté. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

