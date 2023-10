Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : lourde rupture baissière, chute de -8% vers 33,2E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Renault subit une lourde rupture baissière malgré le maintien de ses perspectives financières (le marché est sceptique) et chute de -8% vers 33,2E, pulvérisant le plancher crucial des 34,8E (des 4/9 et 5/10).

Le prochain objectif se situe vers 33,17E, l'ex-'gap' du 9 juin puis 32,5E (plancher du 7/6)... et ultimement vers 31,2E (plancher annuel du 31 mai)





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -7.51%