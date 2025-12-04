Renault : locomotive du CAC40 avec 4,5%
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:06
L'objectif suivant serait le re-test de l'ex-plancher majeur des 38,40E du 23 juin dernier, avant de s'attaquer au comblement du "gap" des 40,84E du 15 juillet.
Valeurs associées
|36,6200 EUR
|Euronext Paris
|+5,23%
A lire aussi
-
Elle est sucrée, finement acidulée et vendue "le cul vert" avec ses feuilles: la clémentine corse, qui fête ses 100 ans, est un Petit Poucet face au géant espagnol mais a su trouver sa niche haut de gamme sur le marché français. Issue d'une hybridation mandarine-orange ... Lire la suite
-
Impôt sur le revenu, taxation mesurée sur les entreprises et les ménages les plus riches, baisses des dépenses... Voici les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026, examiné jusqu'au 15 décembre au Sénat. Après le rejet très large de ce projet ... Lire la suite
-
Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation, mais il reste à voir ce que décidera le gouvernement à l'approche des municipales. Les livrets réglementés, dont le Livret A est le plus connu, voient ... Lire la suite
-
"Il y a de plus en plus de groupes qui se structurent et on passe d'une professionnalisation à une industrialisation des cyberattaquants", souligne un rapport. Le nombre de tentatives de cyberextorsion et le nombre d'auteurs a de nouveau progressé en 2025, les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer