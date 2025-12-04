 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,60
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault : locomotive du CAC40 avec 4,5%
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 11:06

Renault constitue la locomotive du CAC40 avec 4,5% : le titre tutoie les 36,4E, sa meilleure marque depuis le 14 novembre, avec un objectif imminent de retracement du récent zénith des 36,84E du 13 novembre (il s'en faut d'1% désormais).
L'objectif suivant serait le re-test de l'ex-plancher majeur des 38,40E du 23 juin dernier, avant de s'attaquer au comblement du "gap" des 40,84E du 15 juillet.

Valeurs associées

RENAULT
36,6200 EUR Euronext Paris +5,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le producteur de clémentines Jean-Paul Mancel cueille un fruit dans son verger de Santa-Lucia-di-Mercurio, en Corse, le 14 novembre 2025 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    La clémentine corse, Petit Poucet centenaire qui parie sur la qualité
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:48 

    Elle est sucrée, finement acidulée et vendue "le cul vert" avec ses feuilles: la clémentine corse, qui fête ses 100 ans, est un Petit Poucet face au géant espagnol mais a su trouver sa niche haut de gamme sur le marché français. Issue d'une hybridation mandarine-orange ... Lire la suite

  • Les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026 seront examinées à partir de jeudi au Sénat. ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Les principales mesures du budget de l'Etat, examiné au Sénat
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:47 

    Impôt sur le revenu, taxation mesurée sur les entreprises et les ménages les plus riches, baisses des dépenses... Voici les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026, examiné jusqu'au 15 décembre au Sénat. Après le rejet très large de ce projet ... Lire la suite

  • Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation ( AFP / DENIS CHARLET )
    Vers une nouvelle baisse du taux du Livret A début 2026 ?
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:45 

    Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation, mais il reste à voir ce que décidera le gouvernement à l'approche des municipales. Les livrets réglementés, dont le Livret A est le plus connu, voient ... Lire la suite

  • ( AFP / - )
    Cybersécurité : les extorsions en ligne progressent, les PME en première ligne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.12.2025 11:43 

    "Il y a de plus en plus de groupes qui se structurent et on passe d'une professionnalisation à une industrialisation des cyberattaquants", souligne un rapport. Le nombre de tentatives de cyberextorsion et le nombre d'auteurs a de nouveau progressé en 2025, les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank