Renault: le titre chute après l'avertissement de Nissan

(CercleFinance.com) - L'action Renault accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de l'avertissement sur résultats lancé par son partenaire japonais Nissan.



Peu avant 11h00, le titre de la firme au losange lâche environ 3,8%, alors que le CAC ne cède au même moment que 0,8%.



Du fait de ventes inférieures à ses prévisions, notamment du fait de l'inflation, Nissan a annoncé avoir révisé à la baisse ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2023/2024, qui s'est clôturé le 31 mars.



Le constructeur automobile, qui avait déjà abaissé ses prévisions de ventes en février dernier sur fond d'intensification de la concurrence, dit ne plus prévoir que 3,44 millions de livraisons sur l'exercice, contre 3,55 millions d'unités envisagées précédemment.



Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui attendu à 12.600 milliards de yens, alors qu'il était jusque-là anticipé autour de 13.000 milliards de yens.



La prévision de résultat opérationnel a pour sa part été ramenée de 620 à 530 milliards de yens, tandis que l'objectif de bénéfice net est révisé de 390 à 370 milliards.



L'avertissement de Nissan étant tombé après la fermeture de la Bourse de Tokyo, les investisseurs ne pouvaient sanctionner le titre du constructeur japonais dans l'immédiat et se retournaient à la place contre son partenaire français.



Suite à la refonte de leur alliance, Renault a récemment cédé plusieurs blocs d'actions Nissan, mais le groupe détenait encore une participation de 38,9% à la fin mars.



Le groupe français prévoit, à terme, de ne plus conserver qu'une participation de 15% dans Nissan, contre plus de 43% l'an dernier.





