Renault: le taïwanais Foxconn intéressé par sa participation dans Nissan

AOF - EN SAVOIR PLUS

A la suite des dernières cessions par Renault d'actions Nissan ainsi que de l'annulation des titres acquis dans le cadre de ces rachats par son partenaire japonais, la participation de Renault dans le capital de Nissan est de 35,71 %. Le groupe français est son plus important actionnaire.

(AOF) - Renault (+1,15% à 47,36 euros) affiche une des rares hausses du CAC 40. L’agence de presse taïwanaise CNA a annoncé que Jun Seki, un ancien cadre de Nissan qui dirige désormais la division véhicules électriques du sous-traitant de produits électroniques, Foxconn, est en France pour discuter d'un éventuel rachat des parts du constructeur français dans Nissan Motor. Ces négociations interviennent après l’annonce hier de rumeurs de pourparlers entre Nissan et Honda pour approfondir leur coopération, voire envisager une fusion.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.